La Giunta comunale di Burcei riunitasi sotto la presidenza del sindaco Simone Monni ha proclamato lo stato di calamità naturale per i gravi danni provocati in paese e nelle campagne dopo il nubifragio (con una violenta grandinata) di metà gennaio scorso.

Nell’occasione si sono registrate infiltrazioni d’acqua piovana in Municipio provenienti dalle coperture, nell’edificio scolastico di via Serpedì provenienti dalla terrazza della biblioteca che ha subito danni nella copertura in tegole. Danni anche in alcuni colombari del cimitero, alla illuminazione pubblica dell’abitato e al patrimonio arboreo comunale.

