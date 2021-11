Il Comune di Burcei ha proclamato lo stato di calamità dopo i danni provocati dal nubifragio di metà mese. Danni che interessano soprattutto le campagne.

Il Comune ha inoltre ottenuto dalla Regione un finanziamento di 350mila euro per realizzare rete idrica, fognaria e telefonica nelle strade sterrate del paese.

Si sta ora decidendo dove intervenire con priorità. Nel frattempo, due operai del Comune sono impegnati nell’emergenza con i rattoppi in cemento e in bitume freddo per rimettere provvisoriamente a posto le buche che si sono create anche con le ultime piogge. Interventi di routine per rendere sicura la viabilità interna.

Per quanto concerne le strade rurali c'è anche la collaborazione Comune-Ente foreste con operai del Comune e dell’Ente regionale da tempo impegnati in questa preziosa forma di collaborazione.

