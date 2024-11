Scuole chiuse oggi a Burcei. Chiuse anche la biblioteca e il Centro di aggregazione sociale per mancanza di acqua. Il tutto dopo la rottura in due diverse località della rete di collegamento da Corongiu al deposito del paese da dove l'acqua viene distribuita per caduta.

Gli operai di Abbanoa sono all'opera da ieri pomeriggio. La rete dovrebbe essere riparata entro oggi.

Il sindaco Simone Monni ha emesso l'ordinanza di chiusura delle scuole, della biblioteca e del Centro di aggregazione per l'impossibilità di garantire l'acqua non sussistendo riserve che possano garantire il fabbisogno idrico per l’intera giornata.

Sarà il sindaco a decidere se gli edifici oggi chiusi potranno essere riaperti domani.

