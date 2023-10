Marcello Malloru, ingegnere di Burcei, è il nuovo assessore al Bilancio, Programmazione e Tributi del Comune di Assemini.

«Ho accettato l'incarico - ha detto - conservando però la carica di consigliere comunale a Burcei. Esco dalla Giunta per consentire ad un giovane di fare esperienza nell'esecutivo. Una scelta, la mia, frutto di una profonda riflessione».

Malloru lascia così l'assessorato all'Urbanistica e al bilancio, cariche che ha retto solo dall'inizio di quest'anno quando il sindaco Simone Monni ha modificato l'esecutivo, togliendo allo stesso Malloru l'incarico di Vice sindaco, assegnato a Ignazio Monni.

«Lascio, col Puc ormai in via di approvazione», ha detto.

Marcello Malloru è entrato due anni fa in Giunta, a Burcei, in quota “Idea Sardegna” nello schieramento che ha candidato a sindaco Simone Monni e che ha vinto le ultime elezioni. A inizio legislatura, ha fatto l’assessore ai Lavori pubblici , al Bilancio e all’agricoltura, oltre che il vice sindaco. Otto mesi fa, il rimpasto con Marcello Malloru diventato assessore all'Urbanistica e al bilancio.

Ora la decisione di uscire dalla Giunta comunale per entrare in quella di Assemini in quota "Idea Sardegna", con la quale, due anni fa, era stato eletto in maggioranza nella lista che ha candidato a sindaco Simone Monni. Presto lo stesso sindaco nominerà il nuovo assessore. Sarà un rimpasto, oppure una più semplice sostituzione di Marcello Malloru con gli incarichi che ha lasciato? Con un uomo del suo gruppo, oppure no? Non resta che attendere le decisioni del capo dell'esecutivo.

© Riproduzione riservata