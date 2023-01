All'asilo dall'età di due anni. L'amministrazione comunale di Burcei punta ad attivare la “Sezione Primavera” con i mabini di età inferiore ai tre anni. Si tratta di un servizio a domanda individuale. E' prevista una quota di contribuzione, ma come per il servizio dell’asilo nido, per le famiglie sono comunque previsti bonus regionali in base all’Isee per la copertura della quota di contribuzione.

«Una iniziativa importante – dice il sindaco Simoe Monni - che prepara i più piccoli all'accesso alla scuola dell'infanzia e che va incontro ai genitori che hanno un lavoro di poter affidare i loro bimbi a questo nuovo servizio».

Le sezioni primavera accolgono i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. «Per mercoledì alle ore 16 - ricorda Tilde Scalas, asessora alla Pubblica istruzione e alle Politiche sociali - è previsto un incontro al Comune con i genitori per valutare la proposta».

