Almeno per il momento si torna alla vecchia segnaletica: i cartelli che indicano in 30 chilometri orari il limite di percorrenza del tratto della Vecchia Orientale sarda fra il 16esimo e il 51esimo chilometro sono stati oscurati dall'Anas, che li ha coperti con buste di plastica in attesa di nuovi, eventuali provvedimenti.

L'Anas infatti effettuerà un sopralluogo sul posto per poi decidere la segnaletica con i limiti di velocità strettamente legati alle condizioni della carreggiata lungo questo tracciato di oltre trentacinque chilometri. L’Anas provvederà così a emettere una nuova ordinanza.

Il limite di velocità massima di 30 chilometri ha suscitato come è noto la rabbia degli automobilisti, molti dei quali ritengono tale limite troppo restrittivo.

A Burcei, dopo le continue sollecitazioni del sindaco Simone Monni e la nascita recente di un Comitato di cittadini, sono state minacciate anche manifestazioni di protesta con marce proprio sulla Vecchia Orientale. Almeno momentaneamente, dunque, si torna all'origine.

