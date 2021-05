Incendio nelle campagne di Burcei, in località “Sa Tuvura”.

Le fiamme hanno aggredito settemila metri quadrati di terreno in parte pascolativo, in parte sottobosco. Immediato l'allarme con l'intervento di una squadra di volontari del Masise e della Forestale che sono riusciti rapidamente a circoscrivere le fiamme e a domarle.

La Forestale cerca ora di risalire alle cause dell'incendio e alle eventuali responsabilità. In questi giorni sul territorio si sono già verificati due incendi in pineta a Sinnai (con danni limitati grazie all'intervento della Forestale che ha operato anche con elicotteri e dei volontari del Masise e del Nos) e altri quattro tra Sinnai e Maracalagonis.

Il più grave quello di Is Tumbus con le fiamme che hanno anche sfiorato alcune abitazioni. Le alte temperature e le erbe quasi secche facilitano sicuramente l'azione dei piromani.

