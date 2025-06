Questa mattina al Teatro Lirico di Cagliari si è tenuta la cerimonia per la Festa della Repubblica. Nel corso dell’evnto, alla presenza delle autorità locali, del Prefetto di Cagliari e della presidente della Regione, è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica al cittadino di Burcei Giampiero Lai, a firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni.

Lai con l'onorificenza di cavaliere

Lai fa parte dei numerosi riconoscimenti di oggi, con 18 onorificenze in tutto.

Alla cerimonia ha assistito anche il sindaco di Burcei, Simone Monni. «Giampiero Lai si è distinto per il suo coraggio, la sua integrità morale e per l’impegno e la dedizione al lavoro che ha avuto per tutta la sua lunga carriera da vigile del fuoco, in tutte le missioni fino al meritato pensionamento», ha detto. «Un grandissimo onore per lui, per la sua famiglia e per tutto il nostro paese: questi sono gli esempi che come sindaco vorrei poter sempre evidenziare».

