Diego Atzeni è stato eletto presidente della Misericordia di Burcei che da tantissmi anni opera sul territorio. Il vice presidente è Efisio Lecca. Correttore spirituale è stato nominato don Roberto Atzori. Adriano Campus continuerà l’attività di istruttore di soccorso con il supporto del direttore sanitario Aldo Casti. Antonio Monni gestirà l’archivio medicinali. Teresa Caria si occuperà della tesoriera, Valentina Cinus in ausilio ad Alessandra Mereu, per la segreteria completano la quota rosa e il corpo operativo dell’associazione

«È doveroso ringraziare», si legge in un documento dei soci, «tutti coloro che hanno guidato fino a oggi l’associazione con spirito di volontariato, lasciando un’eredità di esperienza. Il nostro obiettivo è quello di dare continuità al servizio di emergenza del 118».

Una realtà importantissima in un paese isolato come Burcei, diventato ancor più necessario per il crescente aumento delle persone anziane e soprattutto per l’isolamento geografico e stradale reso maggiormente difficile dalle precarie condizioni della provinciale per il paese con segnaletica deficitaria e della ex statale 125 con le radici delle piante che che creano dossi insidiosissimi.

