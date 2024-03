Importante dibattito nel salone parrocchiale di Burcei sul bullismo e sul ciberbullismo. Presenti il sindaco Simone Monni, l'assessora ai Servizi sociali Tilde Scalas, studenti, docenti e genitori.

L'incontro è iniziato con la proiezione del cortometraggio intitolato “Io bullo” di Christian Castangia. Qundi è seguito il dibattito, incentrato sulla condivisione di esperienze, sensazioni e idee insieme allo stesso autore del cortometraggio.

Altri incontri saranno tenuti a Burcei con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi per fare in modo che acquisìscano la consapevolezza necessaria per condannare ogni singolo atto di bullismo.





