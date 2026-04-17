Un milione di euro per la sistemazione delle strade di Burcei.  La Giunta comunale  ha approvato il progetto per la sistemazione di numerose strade urbane, rimaste danneggiate anche dalle ultime piogge. Prevista una spesa di un milione di euro. 

Le strade interessate sono le vie Nuova, Serpeddì, De Gasperi, Trento, Sassari,Togliatti, Del Tramonto. E, ancora le vie Lussu, Patalucci, Curie, Cima, Monte Spada, Montenevoso.

Prevista anche la sistemazione del tratto della ex strada provinciale 21 in prossimità della chiesetta di Santa Barbara ed il Belvedere. Il finanziamento per la realizzazione dei lavori è stato ottenuto dalla Regione.

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