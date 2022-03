Era stata prevista per lo scorso gennaio. L'apertura degli uffici per i carabinieri di Burcei slitta nel tempo. Il motivo? La richiesta di una certificazione antisismica da ottenere probabilmente con la realizzazione di nuovi lavori di consolidamento.

In sostanza, come ha spiegato il sindaco Simone Monni, “si chiede una certificazione superiore a quella richiesta per la scuola che opera nello stesso edificio. Ci stiamo muovendo: vogliamo subito capire cosa ci verrà richiesto, in aggiunta a quello che è stato già fatto. Vogliamo assolutamente l’apertura di questi uffici che, provvisoriamente, dovranno ospitare nuovamente i carabinieri in attesa della realizzazione di una nuova caserma: abbiamo anche individuato l'area”.

Da alcuni anni i carabinieri della Stazione di Burcei sono ospitati nella caserma di Sinnai con pesanti disagi per tutti.

