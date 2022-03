Burcei punta a recuperare anche a recuperare i collegamenti col Gerrei attraverso la sistemazione della vecchia strada per Villasalto, che unisce i due paesi distanti una ventina di chilometri.

L’amministrazione comunale di Burcei ha avviato lo studio preliminare del progetto nella speranza di poter accedere ai grossi finanziamenti necessari per realizzare un progetto tanto ambizioso.

"Una scommessa che vogliamo vincere per rilanciare l’economia di un territorio ricco di fascino: una strada che - dice il sindaco Simone Monni - sarebbe importantissima per noi e per il Gerrei le cui popolazioni potrebbero in futuro collegarsi in tempi rapidi a Burcei e quindi alla futura strada Burcei-Maracalagonis".

Una strada, questa, da 37milioni di euro per la quale è prevista entro le prossime settimane la conferenza di servizio programmata dalla Città metropolitana di Cagliari per l’approvazione del progetto, dopo il parere favorevole espresso nel 2018 con voti unanimi anche dai Consigli comunali di Sinnai e Maracalagonis. Una direttrice importantissima per il futuro di tutto il territorio.

