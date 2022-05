Il "Comitato per il diritto alla salute dei burceresi" chiede una sanità migliore in paese con la nomina del secondo medico di base dopo che uno dei sanitari in servizio è andato in pensione alla fine dello scorso anno.

In un comunicato, il Comitato scrive che “a Burcei dal 16 maggio sono disponibili due medici per due ore a settimana ciascuno per visite mediche, prescrizioni di farmici e indagini diagnostiche. Dal primo gennaio 2022 manca un medico di medicina generale e 1300 pazienti, privi di assistenza, non sanno a chi rivolgersi. Per circa due mesi, i pediatri e l’unico medico di medicina generale rimasto hanno assicurato qualche prescrizione e visita; successivamente è stato nominato per circa tre settimane un medico per due ore settimanali”.

Nel comunicato si legge ancora che "la popolazione, ormai stanca del disservizio, in una richiesta sottoscritta da 869 abitanti e promossa dal ‘Comitato’ chiede che sia assicurato il diritto alla salute anche a Burcei, come è previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana, e si rivolge alle autorità competenti perché risolvano la disfunzione. I cittadini di Burcei sono consapevoli che il problema è generalizzato, ma il presidio ospedaliero più vicino dista circa 38 Km dal paese a cui è collegato dalla SS 125 un percorso tortuoso per circa 9 km e per ulteriori 5 Km con un limite di velocità di 50 chilometri orari. La popolazione di Burcei – conclude – confida nell’intervento delle autorità perché sia data piena attuazione al principio di uguaglianza dei cittadini, sancito dall’articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana”.

