Una situazione decisamente precaria a Burcei, dove c’è ancora un solo medico, con pesantissimi disagi per gli utenti.

Succede da quando alla fine dello scorso anno è andato in pensione uno dei due medici di base del paese. Risultato? Metà della popolazione da allora è costretta ad arrangiarsi.

C’è stata la collaborazione di una Guardia medica diurna per alcune settimane e dei pediatri. Ora arriva un’altra soluzione provvisoria. Lo annuncia il sindaco Simone Monni con una lettera alla cittadinanza.

“L'amministrazione comunale di Burcei dopo numerose interlocuzioni con il direttore del distretto sanitario di Quartu Parteolla è riuscita ad ottenere un piccolo ma prezioso risultato che fa ben sperare per la futura soluzione del problema”, dice il primo cittadino. “Per coprire temporaneamente la mancanza del servizio, dalla settimana prossima sarà presente a Burcei la dottoressa Giulia Arduino che – prosegue Monni - si occuperà di fare le ricette dei farmaci, delle visite urgenti e della redazione di altri eventuali documenti sanitari. L'ambulatorio sarà aperto mercoledì 11 dalle ore 11 alle ore 14 anche per il ritiro delle ricette”.

Gli ex pazienti del medico andato in pensione che hanno bisogno di ricette, possono lasciare nella apposita cassetta postale, la richiesta in busta chiusa, con inserito nome cognome e codice fiscale entro il 10 maggio.

