Continua a Burcei il progetto artistico, su base volontaria, mirato alla riqualificazione urbana delle panchine del parco comunale dedicato all'ex sindaco Giampaolo Marcia, da tempo scomparso.

Questa volta gli artisti volontari sono stati l'assessore Mauro Serra e la consigliera Silvia Maccioni.

La panchina è stata dedicata alla lotta contro la sclerosi multipla, un argomento delicato e importante da approfondire affinché si possa arrivare il più presto possibile a una cura risolutiva di questo terribile male.

"Quest'opera – come si legge in un comunicato del Comune - si unisce alla panchina dedicata all'eliminazione della violenza sulle donne e a quella per la giornata della memoria e insieme a tante altre di imminente presentazione, rientrerà all'interno di un progetto più ampio chiamato "Coloris de umanidadi" che consiste nella creazione di un percorso socio-culturale e di rigenerazione urbana che verrà sviluppato all'interno del paese a partire dal parco comunale Giampaolo Marcia, fino a raggiungere le periferie. L'intento dell'amministrazione è quello di riqualificare e valorizzare il nostro comune, attraverso la pittura delle numerose panchine presenti negli spazi pubblici di Burcei".

"Ogni panchina – dice il sindaco Simone Monni - andrà ad indicare ed evidenziare una precisa tematica sociale e culturale pescando dall'elenco delle numerose giornate regionali, nazionali ed internazionali e verrà selezionata appositamente con lo scopo di sensibilizzare la popolazione e i turisti che verranno a passeggiare nel parco e nelle vie del paese. Le panchine verranno numerate e dotate di un Qr-code affinché si possa risalire attraverso un applicazione alla storia e al messaggio che vuole essere rappresentato attraverso questa iniziativa. L'amministrazione coinvolgerà numerosi artisti, le scuole, le associazioni e chiunque volontariamente voglia dare un contributo artistico utile alla causa".





© Riproduzione riservata