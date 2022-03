Da lunedì a Burcei sarà disponibile un nuovo sanitario che farà le funzioni di uno dei medici di base andato in pensione a dicembre a ancora da sostituire.

A Burcei arriverà un sanitario della Guardia medica diurna che potrà fare ricette e visitare i pazienti. Tutte le funzioni insomma del medico di base.

Sarà a disposizione degli utenti rimasti senza un medico per tre volte la settimana: il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Una soluzione provvisoria che arriva come una manna dal cielo se si considera che a Burcei sono 1250 i residenti senza medico dalla fine dello scorso anno.

“Lo considero già un buon risultato – dice il sindaco Simone Monni - un nuovo servizio a beneficio di chi oggi non ha un sanitario: l’altro giorno siamo stati alla Asl assieme ad un centinaio di cittadini per spiegare le ragioni della nostra richiesta. Abbiamo avuto questo positiva risposta. Positiva anche se provvisoria in attesa della nomina del secondo medico di base che manca da dicembre”.

