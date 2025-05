Al via alla periferia di Burcei i lavori di riqualificazione del Belvedere di Santa Barbara. «Si tratta di un progetto - ha detto il sindaco Simone Monni - pensato per restituire alla nostra comunità uno dei luoghi più belli e suggestivi del nostro territorio: un punto panoramico unico, da cui si abbracciano con lo sguardo il golfo di Cagliari e quello di Quartu Sant’Elena. L’intervento interesserà l’intera area del belvedere, oggi priva di arredi adeguati».

Con una spesa di 100mila euro è prevista la sistemazione del terreno con nuove piantumazioni autoctone; e poi l'installazione di arredi urbani e della segnaletica turistica, una nuova pavimentazione che guiderà i visitatori fino al punto più panoramico e soprattutto, l’installazione di due grandi sedie in legno ispirate alla tradizione sarda, veri e propri simboli di accoglienza, identità e memoria collettiva.



«Queste due sedie, di dimensioni differenti - spiega ancora il sindaco Monni - vogliono rappresentare il passato e la saggezza degli uomini adulti che accompagnano le nuove generazioni, guidandole con amore e responsabilità verso il futuro. Un messaggio profondo, scolpito nel paesaggio, che parla della nostra comunità, del rispetto per le radici e della fiducia nelle nuove generazioni. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla nascita di questo progetto, e vi invito – una volta terminati i lavori – a riscoprire e vivere questo luogo con orgoglio e partecipazione. Burcei merita spazi belli, vivi e significativi. Noi come Amministrazione comunale stiamo facendo il possibile per raggiungere l'obiettivo anche in questo campo».

