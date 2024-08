Disagi da giorni per la popolazione di Burcei a causa delle interruzioni del servizio idrico. Con le giustificate reazioni degli utenti: negli ultimi due giorni in diverse parti dell'abitato non è arrivata una goccia d'acqua.

Non si sono viste neppure le autobotti. Una situazione dovuta alle rotture della rete di adduzione che porta in paese l'acqua di Corongiu attraverso una vecchia rete di otto chilometri. Gli operai hanno lavoro giorno e notte. Nel pomeriggio la falla è stata sistemata e ora l'acqua comincia ad alimentare il deposito posto sulla parte più alta di Burcei. Per la normalizzazione della situazione serviranno ovviamente ancora diverse ore.

In una nota Abbanoa spiega che «i tecnici hanno completato nel primo pomeriggio la riparazione della condotta che dal potabilizzatore di Corongiu, in territorio di Sinnai, alimenta il serbatoio del Comune di Burcei. È il secondo intervento di emergenza che viene effettuato in questi giorni. Le alte temperature rendono le condotte più soggette a rotture a causa della dilatazione delle rocce che le circondano nel sottosuolo. Gli interventi di riparazione lungo la condotta di Burcei sono resi particolarmente complessi dalla particolare asperità del territorio attraversato. Sono diversi chilometri di costoni di montagna con un dislivello notevole. Inoltre, per evitare un pericolo d’incendio vista la presenza di una vegetazione particolarmente secca a causa della siccità, devono essere fatti con particolare attenzione gli interventi di saldatura delle tubature in metallo per evitare che qualche scintilla possa far scoppiare un incendio».

Infine la buona notizia: «La condotta attualmente è in fase di riempimento: sono state potenziate le pompe presenti nell’impianto di sollevamento di Perdaxedu che consente di rilanciare l’acqua del potabilizzatore di Corongiu in alto, fino al serbatoio di Burcei da dove l'acqua viene distribuita nelle rete idrica del paese».

