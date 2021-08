Il Comune di Burcei investe in tecnologia.

Il sindaco Simone Monni ha sottoscritto un accordo di collaborazione tra il Comune e la Regione finalizzato alla condivisione delle infrastrutture e dei servizi tecnologici del cosiddetto Polo strategico regionale che garantirà al paese lo Sportello unico dei servizi, Servizi di Formazione, infrastrutture tecnologiche, Cloud pubblica amministrazione, videoconferenza, videosorveglianza e assistenza tecnologica e informatica.

“Il Comune di Burcei – dice il sindaco Monni - è uno dei primi ad aderire al data center regionale. Scommette dunque su una crescita digitale che metta al centro le esigenze dell’amministrazione, dei cittadini e delle imprese”.

“Ora - dicono gli assessori Marcello Malloru e Ignazio Monni - è in fase di attivazione lo studio di fattibilità per il potenziamento della linea internet attraverso l’attivazione dell’infrastruttura in fibra ottica realizzata nel 2017 ma non ancora attiva. Si aprono sicuramente interessanti prospettive con la fibra”.

