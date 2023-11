Gomma, plastica, carcasse di ovini e persino libri.

Due persone sono state denunciate dal Corpo Forestale a Selargius e Decimomannu dopo essere state sorprese a bruciare una gran quantità di rifiuti.

Siamo in tarda serata quando nelle campagne di Decimomannu, località vicina alla Statale 130, S’Utturu is Bingias, una colonna di fumo denso e nero si alza da un recinto di allevamento ammorbando l’aria e invadendo anche la strada statale. Sul posto arriva la Forestale, che coglie in flagranza un allevatore intento a bruciare gomma, plastica, residui vegetali e carcasse di ovini. L’uomo, costretto a spegnere il fuoco, viene poi denunciato.

Stessa sorte per un uomo che in agro di Selargius, località Calamattias vicino alla 554, ha deciso di disfarsi di una grandissima quantità di libri e riviste bruciandoli. Anch’egli colto in flagranza.

Entrambi sono accusati di incenerimento illecito di rifiuti, reato punito con una pena fino a 5 anni di reclusione.

