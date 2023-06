È stato individuato nel giro di poche ore il responsabile dell’attentato messo a segno ieri mattina contro la caserma dei carabinieri di Decimomannu, con una bomba carta che è stata piazzata davanti al portone d’ingresso: il fermo è scattato nei confronti di un ventunenne, già noto alle forze dell’ordine.

I militari della stazione del paese hanno lavorato assieme ai colleghi della compagnia di Iglesias e del comando provinciale di Cagliari, in raccordo con la Procura di Cagliari.

Sono state vagliate le numerose immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Dai video, sono risaliti al presunto responsabile. E la conferma della sua identità è arrivata dagli indumenti indossati al momento del piazzamento dell’ordigno.

Il giovane è stato portato in carcere a Uta già nella stessa serata dell'attentato, in attesa dell'udienza di convalida prevista per la mattinata di domani.

