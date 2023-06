Attentato alla caserma dei carabinieri di Decimomannu nella notte.

Intorno alle 3 è esplosa una bomba carta sulla porta della caserma. L’ordigno, confezionato con polvere pirica, che viene di solito utilizzata per i botti di Capodanno, ha distrutto il portone, danni lievi all’interno della struttura.

Indagini in corso per risalire ai responsabili e capire le motivazioni, anche perché Decimomannu è la sede della base aerea contestata dagli antimilitaristi sardi. Lo scorso 28 aprile durante un corteo dei pacifisti intorno alla base ci furono tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine.

Finora non sono pervenute rivendicazioni, si indaga a 360 gradi e non è escluso che si tratti di un gesto di avvertimento per qualche banale episodio di criminalità comune.

Sulla vicenda si è espresso anche il deputato sardo della Lega Dario Giagoni: «Esprimo tutta la mia solidarietà e assoluta vicinanza ai Carabinieri di Decimomannu. Un atto vergognoso che merita dura condanna e che dimostra ancora una volta quanto sia importante non abbassare mai la guardia nel contrasto ad ogni forma di criminalità».

«Le nostre donne e i nostri uomini – continua Giagoni –, che ogni giorno sono impegnati sul territorio, al servizio della collettività con abnegazione e determinazione, non si faranno intimidire da un simile gesto».

Solidarietà all’Arma anche dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais, preoccupato «per l’escalation di violenza che ancora una volta colpisce le forze dell’ordine».

«L’atto di questa notte – continua Pais – è espressione di una prepotenza antidemocratica che vorrebbe destabilizzare un’intera comunità. Ma simili atti riusciranno a rafforzare ancor di più quel rapporto di collaborazione e fiducia con le istituzioni».

«Lo Stato non arretra davanti alle minacce. Nessun passo indietro, andiamo avanti per la legalità e democrazia. Solidarietà e vicinanza all'Arma dei Carabinieri per quanto accaduto a Decimomannu» ha scritto in un tweet il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

«Rivolgo al Comandante Generale Teo Luzi, ai vertici dell'Arma e a tutti i carabinieri la mia solidarietà e vicinanza per l'inquietante attentato avvenuto nella notte contro la caserma di Decimomannu. Si tratta di un episodio grave ma che sono certo non inciderà sulla fermezza e il coraggio che i nostri militari ogni giorno dimostrano nell'affrontare la criminalità e nel garantire più sicurezza ai cittadini», ha commentato il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

