È scattata ieri alle prime luci dell’alba un’operazione di polizia da parte dei carabinieri di Villasor insieme ai colleghi di Serramanna, Villamar e Nuraminis, e due unità del Nucleo Cinofili di Cagliari.

I militari hanno eseguito perquisizioni nei confronti di cinque persone. Un 25enne è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti: nella sua abitazione aveva nascosto 22 grammi di hashish e 10 di marijuana già suddivisi in dosi. Per il giovane sono stati disposti i domiciliari in attesa del rito direttissimo al tribunale di Cagliari.

