La Sardegna di nuovo presente alla Coppa delle Regioni Volteggio, l’importante competizione equestre che consiste nell’eseguire esercizi ginnici su un cavallo al passo o al galoppo lungo un percorso circolare.

A rappresentare l’Isola alla manifestazione andata in scena a Villasanta, in provincia di Monza-Brianza, sono state le bambine di Pula Martina Arui di 9 anni, e Bianca Mudu di 8. Alla competizione hanno partecipato i volteggiatori provenienti da Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Lombardia. Le piccole volteggiatrici sarde, in gara per il Circolo ippico Boscovivo di Sarroch, sono state protagoniste di una buona prova, che ha dimostrato tutta la loro preparazione e la passione per questo sport.

La Coppa Regioni si è tenuta durante la quattro giorni in cui è andato in scena anche il Concorso volteggio internazionale 3 stelle, che ha visto impegnati 450 volteggiatori e 70 cavalli provenienti da diverse parti del mondo.

