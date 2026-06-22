Tragedia sfiorata ieri mattina sulla Decimomannu-Villasor, dove un bus dell’Arst è stato colpito e squarciato dalla benna di un trattore.

L'incidente è avvenuto intorno alle 7 al chilometro 5,400. L’autobus 215, impegnato nella tratta Macchiareddu-Guspini e sempre pieno di operai, è stato urtato lateralmente dalla benna del mezzo agricolo che si stava immettendo sulla carreggiata da una traversa laterale. Violentissimo l’impatto, sfondata la vetrata del mezzo su cui viaggiavano numerosi passeggeri, in gran parte lavoratori di rientro dai turni notturni negli stabilimenti di Macchiareddu e della Saras.

Le immagini sono impressionanti, solo il caso e la prontezza del conducente hanno evitato conseguenze ben più gravi.

«Il mezzo – ricostruisce il segretario regionale Uil Trasporti Nicola Contini – è stato sventrato ad altezza uomo dalla benna. Le immagini sono agghiaccianti, sarebbe bastato un minimo scostamento della traiettoria e avremmo parlato di tragedia. Solo per miracolo non ci sono feriti, unico elemento positivo di una vicenda estremamente preoccupante, che ripropone la necessità di affrontare in modo sistematico i fattori di rischio legati alle interferenze stradali sulle tratte extraurbane».

Una notte di lavoro e il rientro a casa affidandosi al servizio pubblico: una mattinata che poteva finire in tragedia per decine di operai: «Bisogna intervenire per garantire la sicurezza di lavoratori e passeggeri, l’incidente conferma la pericolosità dei tratti stradali stretti», evidenzia il sindacato, sottolineando i pericoli della «coesistenza forzata tra mezzi di trasporto pubblico e mezzi pesanti o agricoli su strade spesso troppo strette, prive di banchine adeguate e non sufficientemente monitorate».

UilTrasporti chiede un’indagine immediata sull’incidente, un maggiore monitoraggio per verificare il rispetto del Codice della Strada sulla strade a forte presenza agricola e industriale, l’allargamento o la messa in sicurezza dei tratti più critici della Decimomannu-Villasor, percorsa ogni giorno da lavoratori e studenti.

(Unioneonline/L)

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