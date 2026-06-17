Grande risultato per gli atleti del team Capoterra-Sarroch al Campionato Sardo Assoluto FIB-CONI di Beach Bocce 2026, disputato a Torre Grande, nel territorio di Oristano.

Sono stati 60 i partecipanti che si sono sfidati sulla spiaggia per conquistare il titolo regionale. A trionfare è stato Ignazio Cappai di Capoterra, che al termine di una giornata intensa e ricca di emozioni ha conquistato il titolo di Campione Sardo 2026, ottenendo anche la qualificazione al prossimo Campionato Italiano.

La finale ha visto affrontarsi due compagni di squadra: Cappai e Andrea Pinzuti, presidente del Bocciofilo Club Sarroch e Campione Sardo 2025. Al termine di una sfida combattuta e spettacolare, Pinzuti si è dovuto accontentare del secondo posto, confermando comunque l'ottimo livello della formazione del Sulcis-Cagliaritano.

Buona anche la prova di Giovanni Montis, capace di raggiungere i quarti di finale. Si sono invece fermati nelle fasi eliminatorie Enrico Pinna, Renato Demeglio e Stefano Scalas.

La manifestazione ha confermato la crescente popolarità delle Beach Bocce, disciplina che sta attirando sempre più appassionati in tutta la Sardegna. Tra gli atleti e gli organizzatori emerge già un auspicio: poter ospitare nel 2027 una gara federale anche a Capoterra, contribuendo alla diffusione di questo sport sulla costa del territorio.

© Riproduzione riservata