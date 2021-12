Ennesima truffa su internet ai danni di un malcapitato utente sardo.

La vittima, in questo caso, è un 64enne di Barrali, che ha acquistato 72 sacchi di pellet su un sito internet, versando al venditore 200 euro. Ma i sacchi in questione non sono mai arrivati a destinazione.

Per questo, l’uomo si è rivolto ai carabinieri della stazione locale, sporgendo denuncia.

I militari hanno così avviato accertamenti, riuscendo infine a risalire al truffatore: un 20enne residente in provincia di Napoli, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari.

