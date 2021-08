Intervento d’emergenza della Guardia costiera per soccorrere l’equipaggio di una barca a vela lunga 10 metri rimasta incagliata nei pressi della spiaggia di Nora.

L’allarme è stato lanciato prima dell’alba dai tre turisti francesi a bordo dell’imbarcazione, battente bandiera spagnola, e sul posto è intervenuta una motovedetta della Capitaneria.

I tre turisti hanno abbandonato la barca a bordo di un tender: stanno bene e non hanno avuto bisogno di visite mediche; i militari e i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono occupati invece di mettere in sicurezza l’imbarcazione, accertandosi che non ci fossero sversamenti di carburante in mare.

Poi sono state avviate le operazioni per disincagliare e recuperare l'imbarcazione.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata