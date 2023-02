Oltre 3.500 confezioni di medicinali.

È quanto racconto a Cagliari e provincia nel corso dell’ultima edizione del Banco farmaceutico, che si è svolta a livello nazionale dal 7 al 13 febbraio.

Nel Cagliaritano sono state 42 le farmacie aderenti, quasi il doppio dell’anno scorso.

I farmaci raccolti verranno donati a 10 enti assistenziali.

In tutta Italia in pochi giorni sono stati complessivamente donate quasi 600mila confezioni, per un valore di 4,9 milioni di euro. Farmaci che aiuteranno – spiegano gli organizzatori – almeno 400mila persone.

