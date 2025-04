Buone notizie per i disoccupati di Ballao: il Comune, attraverso Lavoras, ha aperto le selezioni per 6 nuovi posti nei cantieri forestali, per l'attivazione degli «interventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo».

Si cercano 2 operatori con esperienza nell’uso della motosega (attività di disboscamento, decespugliamento) e 4 operai generici per la manutenzione del verde (cura di piante, fiori o alberi, pulizia delle aiuole, diserbare manualmente dalle piante infestanti, spostare attrezzi, caricare e scaricare i mezzi che li trasportano).

I contratti dureranno sei mesi con un orario part-time da 25 ore settimanali. Per il ruolo qualificato serve la patente B e dimestichezza con le attrezzature forestali; per l’altro non è richiesta esperienza, ma voglia di lavorare all’aperto. Le domande si presentano solo online su www.sardegnalavoro.it nella sezione “avviamentipa”sino al 24 aprile alle ore 14. La graduatoria sarà formata in base all’Isee e all’anzianità di disoccupazione.

I candidati selezionati dovranno poi superare una prova pratica di idoneità. Un’occasione concreta per rimettersi in gioco e lavorare a contatto con la natura.

