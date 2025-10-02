Incidente stradale ieri sera sulla strada statale Ballao-San Vito dove si è verficato lo scontro frontale fra un'auto e una moto.

Ad avere la peggio è stata la conducente della moto, una ragazza svizzera che è stata accompagnata in ospedale al Brotzu a bordo di un’ambulanza del 118. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Illeso il conducente dell'auto.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito che hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruire l'accaduto e le eventuali responsabilità.

