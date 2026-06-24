Ballao, rottura sulla condotta: possibili disagi idrici in cinque ComuniIl servizio tornerà a pieno regime al termine dei lavori di riparazione
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Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro in località Riu Bintinoi, nel territorio comunale di Ballao, per riparare una condotta adduttrice interessata da un’improvvisa rottura.
L’intervento, ancora in corso, dovrebbe concludersi entro le 20:30. Ciò ha reso necessaria l’interruzione dell’approvvigionamento idrico ai serbatoi dei Comuni serviti dall’acquedotto Ramo Gerrei-Sarcidano: Ballao, Silius, San Nicolò Gerrei, Armungia e Villasalto.
L’erogazione alle utenze è garantita dalle scorte presenti nei serbatoi comunali fino al loro esaurimento. Successivamente potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni, soprattutto nelle zone più alte degli abitati. Il servizio tornerà a pieno regime al termine dei lavori di riparazione, con i tecnici Abbanoa al lavoro per anticipare la riapertura dell’erogazione.