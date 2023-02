Un pensionato di Ballao è stato ricoverato in ospedale a Cagliari dopo essere stato trovato a terra per strada in paese.

L'uomo, che ha 74 anni, aveva perso conoscenza.

Sono stati alcuni cittadini a dare l'allarme con immediato intervento prima del 118 di Escalaplano e poi dell'Unità medicalizzata di Muravera. Colpito da un malore, è stato trasportato prima all'ospedale San Marcellino e poi con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu dove è stato ricoverato in osservazione.

