Ballao, pugno in faccia e minacce al padre con un coltello: arrestatoTrentacinquenne a Uta con l’accusa di maltrattamenti in famiglia: le botte davanti ai bambini
Ha minacciato il padre sessantacinquenne con un coltello e gli ha sferrato un pugno in faccia. Violenza che è andata i scena davanti ai bambini, in casa.
Per questo un trentacinquenne di Ballao è stato arrestato, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.
I carabinieri della stazione di Armungia con i colleghi del Radiomobile della compagnia di San Vito sono intervenuti a seguiti di una telefonata al 112: un passante era stato allarmato dalle urla provenienti dalla casa.
Arrivati sul posto i militari hanno trovato il responsabile in stato di agitazione. La vittima, soccorsa dal personale sanitario, ha riportato fortunatamente lievissime lesioni.
Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito in carcere a Uta.
(Unioneonline/E.Fr.)