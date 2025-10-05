Ha minacciato il padre sessantacinquenne con un coltello e gli ha sferrato un pugno in faccia. Violenza che è andata i scena davanti ai bambini, in casa.

Per questo un trentacinquenne di Ballao è stato arrestato, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

I carabinieri della stazione di Armungia con i colleghi del Radiomobile della compagnia di San Vito sono intervenuti a seguiti di una telefonata al 112: un passante era stato allarmato dalle urla provenienti dalla casa.

Arrivati sul posto i militari hanno trovato il responsabile in stato di agitazione. La vittima, soccorsa dal personale sanitario, ha riportato fortunatamente lievissime lesioni.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito in carcere a Uta.

