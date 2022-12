Auto ribaltata, con l'abitacolo schiacciato contro l'asfalto e la parte anteriore accartocciata sullo spartitraffico. Uno scenario che lasciava presagire il peggio quello che i soccorritori si sono trovati davanti nella notte, sulla Statale 195. Invece, miracolosamente, il giovane che era alla guida è sopravvissuto al terribile schianto ed è uscito sulle sue gambe dal veicolo distrutto. Codice rosso, dicono i rapporti notturni del 118, per classificare la gravità del trasporto al Brotzu. Ma solo per dinamica: in ospedale sono state riscontrate lievi ferite, una alla testa, ma niente di preoccupante.

L'incidente è avvenuto in curva, all'altezza dello svincolo per la zona industriale di Macchiareddu, versante strada Conti Vecchi. Per rimuovere l'auto, o la carcassa che ne è rimasta, sono intervenuti i vigili del fuoco.

La causa non è ancora stata accertata: l'alta velocità potrebbe però essere stata determinante.

© Riproduzione riservata