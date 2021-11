Giallo subito risolto ad Armungia dopo che una pattuglia di carabinieri ha notato sul ciglio della strada provinciale 28 un'auto capovolta. I militari si sono fermati, effettuando un controllo temendo che il conducente fosse rimasto incastrato tra le lamiere.

Nell'abitacolo e nelle vicinanze non c'era nessuno e alla centrale operativa della Compagnia di San Vito, da cui dipende Armungia, non era arrivata alcuna segnalazione di incidenti. I militari, preoccupati anche dalle gravi condizioni del veicolo, si sono messi alla ricerca del conducente. La macchina, per cause in corso d'accertamento, era uscita di strada andando ad impattare sulla banchina per poi ribaltarsi e terminare la corsa capovolta in cunetta.

Gli accertamenti hanno consentito di identificare il proprietario, un operaio di 53 anni: era in paese, dove era andato a piedi, per chiedere aiuto.

Contattato il personale di soccorso della cooperativa Soeso di Villasalto, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Marcellino di Muravera per le cure del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

