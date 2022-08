Incidente stradale verso le 4 del mattino alla rotonda di Elmas.

Un'auto è volata fuori strada per cause in via di accertamento: l'allarme è stato lanciato da automobilisti di passaggio con l'arrivo dei vigili del fuoco che hanno liberato il ferito dall'abitacolo dove era rimasto incastrato.

L'automobilista è stato poi accompagnato in ospedale da una ambulanza del 118 per accertamenti.

Le sue condizioni non sarebbero gravi.

A QUARTU – A Quartu invece, in via Fiume e all'altezza dell'incrocio con via Borsellino, c’è stato uno scontro fra un'auto e una moto. Per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu, i due mezzi sono entrati in collisione col centauro che ha perso il controllo della moto finendo a terra.

Sul posto un’ambulanza del 118, vigili del fuoco e carabinieri. L'automobilista è finito in ospedale dove è stato trattenuto per accertamenti.

A svolgere i rilievi di legge sono stati i carabinieri. Subito dopo i vigili del fuoco hanno liberato la strada mettendo in sicurezza il sito col traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente.

