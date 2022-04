Grave incidente nella serata di ieri a Capoterra.

Intorno alle 19 un’auto è uscita di strada in località “Sa perda su gattu”, a Poggio dei Pini. A bordo un 21enne e una 17enne. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale: la ragazza, Alessia Pisano (avrebbe compiuto 18 anni il 19 aprile), in codice rosso al Brotzu, dove è stata portata in sala operatoria ma le ferite si sono rivelate troppo gravi ed è morta nella notte; il giovane al Policlinico di Monserrato, non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Capoterra, Pula e Assemini.

Da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

La comunità è sconvolta per il grave lutto: “Oggi ci risvegliamo con una notizia drammatica, devastante – scrive sui social Beniamino Garau, sindaco di Capoterra -. Una giovanissima ragazza ha perso la vita in un incidente stradale, una giovane vita spezzata, una tragedia che ci ha scosso tutti quanti. Come primo cittadino mi stringo al dolore della famiglia e a nome di tutta la nostra comunità porgo le più sincere condoglianze".

