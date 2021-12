Brutto incidente questa sera a Quartu Sant’Elena. Intorno alle 17 un’auto e un furgone si sono scontrati all’incrocio tra via dell’Autonomia Regionale Sarda e via San Martino.

Ancora da accertare le cause, il furgone si è ribaltato sulla carreggiata. All’interno dell’auto c’erano una donna e un bambino, tutti trasportati in ospedale dal personale del 118 così come l’uomo che conduceva il furgone.

Per fortuna nessuno dei tre è in pericolo di vita.

Sul posto oltre ai soccorritori anche gli agenti della Polizia locale di Quartu Sant’Elena per gli accertamenti e i rilievi di legge e i Vigili del fuoco. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

