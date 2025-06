Auto in sosta a cavallo della linea, a coprire due stalli. Non solo qualche caso sporadico, ma un sistema per tenere il posto «agli amici ritardatari».

Succederebbe spesso (troppo) a Solanas, sul litorale di Sinnai, stando a quanto raccontato dagli assidui frequentatori. Uno stallo a ridosso della spiaggia è merce rara e ambita, soprattutto nel fine settimana. E lo sarà sempre di più con l’avanzare dell’estate. Così pare che tanti usino questo stratagemma: con il proprio veicolo non centrano il parcheggio ma lo lasciano in modo che eventuali amici e conoscenti che arrivano più tardi possano godere di uno spazio “tenuto in caldo”: basta avvertire e l’auto viene posteggiata meglio, così si ricrea lo spazio adeguato.

Questo andazzo da furbetti è stato segnalato nei gruppi social del paese e sembra essere una pratica consolidata della quale sono stati informati anche i vigili urbani.

Ma gli agenti, dopo una segnalazione, avrebbero «riscontrato la loro impossibilità ad intervenire in quanto la segnaletica orizzontale è inesistente o poco evidente». C’è chi propone così una colletta: «Serve un barattolo di vernice, il costo è irrisorio».

