Anche quest'anno Settimo San Pietro celebra la "Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo". Lo farà il 2 aprile nella fattoria "Ammentos" nelle campagne del paese con la lama alpaca, gli asinelli, tanti altri animali, i ragazzi e tutte òe le persone che vorranno trascorrere una giornata speciale. Non mancheranno i palloncini, le medaglietta-ricordo e poi le magliette con la scritta che resiste da anni...... "Autismo una partita da Vincere". Le squadre di calcio e di basket vestiranno per tutta la settimana a partire dal 2 aprile la maglietta con questa scritta: Il Comune sarà presente con lo striscione sul tema.

La festa sull'autismo a Settimo è stata lanciata tantssimi anni d Mariolino Schirru, anche quest'anno impegnato nell'organizzazione. <Ricordo-ha detto- che proprio la Unione sportiva Settimo, è stata la prima società sportiva a portare sulla propria maglia la scritta “Autismo, una partita da vincere” con la squadra impegnata in campionati di Prima e Seconda categoria. E questo succedeva quando di autismo si parlava poco o niente. Un appuntamento semplice, ma estremamente importante e significativo come ha detto Furio Tripicchio che segue da vicino i ragazzi autistici nella fattoria "Ammentos strani fattori" di Settimo, frequentata dai ragazzi speciali>. Negli ultimi anni è stata coinvolta anche la Figc con un torneo in paese con protagonisti proprio i ragazzi speciali. Poi tante altre iniziative, i palloncini nell'abitato e la panchina azzurra dipimnta dagli stessi ragazzi.

