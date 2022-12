Quasi 20 anni di maltrattamenti sfociati anche in violenza sessuale. Incubo finito per una donna che ora, insieme ai figli, si trova in una località protetta e il suo ex compagno è stato portato dai carabinieri in cella a Uta.

Nei confronti dell’uomo, un 64enne di origine cubana residente ad Assemini, il Gip del tribunale di Cagliari ha emesso un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere a seguito della querela presentata dalla ex convivente.

Gli accertamenti hanno confermato quanto da lei raccontato: dal 2005 subiva violenze fisiche e psicologiche anche in presenza dei figli minorenni.

A eseguire l’ordinanza sono stati i carabinieri di Villanova insieme ai colleghi del Radiomobile.

