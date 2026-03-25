Assemini, la nuova condotta dell’acqua di via Coghe sarà collegata alla rete idrica esistenteL’intervento nell’area compresa la linea ferroviaria e la Strada Provinciale 2 martedì 31 marzo, previste temporanee interruzioni
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Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nel Comune di Assemini, per la giornata di martedì 31 marzo i tecnici di Abbanoa hanno in programma il collegamento della nuova condotta realizzata in via Coghe alla rete idrica esistente, nelle vie Piras e Cabras.
Per l’esecuzione delle operazioni, dalle 7.30 fino alle 16.30 circa, occorrerà interrompere l’erogazione idrica nell’area compresa la linea ferroviaria e la Strada Provinciale 2: sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni nell’area indicata. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.