Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nel Comune di Assemini, per la giornata di martedì 31 marzo i tecnici di Abbanoa hanno in programma il collegamento della nuova condotta realizzata in via Coghe alla rete idrica esistente, nelle vie Piras e Cabras.

Per l’esecuzione delle operazioni, dalle 7.30 fino alle 16.30 circa, occorrerà interrompere l’erogazione idrica nell’area compresa la linea ferroviaria e la Strada Provinciale 2: sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni nell’area indicata. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.

© Riproduzione riservata