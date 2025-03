Assemini festeggia il suo carnevale con un bagno di folla: persone di tutte le età che tra musiche allegre e scatenate, coriandoli e balli, festeggiano insieme la festa più colorata dell’anno.

Dice l’assessora alla cultura Jessica Mostallino: «Otto carri, oltre 850 figuranti: stiamo investendo, ma stiamo avendo grosse soddisfazioni. Io sono qui in mezzo alla festa e che dire? Lo trovo bellissimo così come vedere la gente divertirsi».

Tra le maschere tradizionali ci sono i tamburi rumorosi e in festa, ballano disciplinate in un ritmo latino le zumbapi, le caramelle prendono forma umana agitandosi al ritmo di musica, e ancora c’è una scanzonata ultima cena con annessa galleria di quadri celebri rivisitati con ironia e savoir faire, e poi c’è l’intramontabile ciurma scanzonata di Pinocchio, il festival di Sanremo in versione asseminese, la disco dance e la gente del quartiere di “Su cramu”: formano un serpentone color arcobaleno multiforme e chiassoso.

Tra i bimbi con naso colorato all’insù, ci sono anche tutte le altre età sotto le maschere perché come dice Alice Stara tra un lazzo e una piroetta: «Il carnevale è di tutti, basta viverlo e divertirsi».

