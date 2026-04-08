Anche il Comune di Pula dice sì al Contrassegno Unificato Disabili EuropeoI titolari di contrassegno possono registrare e aggiornare online le targhe dei veicoli utilizzati
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Il Comune di Pula aderisce alla piattaforma Cude (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), il servizio digitale nazionale disponibile sul Portale dell’Automobilista che punta a semplificare la mobilità delle persone con disabilità.
Grazie al sistema, i titolari di contrassegno possono registrare e aggiornare online le targhe dei veicoli utilizzati, evitando sanzioni per l’accesso e la sosta nelle Zone a traffico limitato dei Comuni aderenti, senza dover effettuare comunicazioni preventive.
Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso di un contrassegno disabili in corso di validità e disporre di credenziali Spid oppure di una carta d’identità elettronica.
Resta tuttavia invariata la procedura locale: l’iscrizione al Cude non sostituisce gli adempimenti previsti dal Comune. I titolari dovranno quindi continuare a inserire le targhe dei veicoli nella “lista bianca” per l’accesso alla Ztl di Pula, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale vigente.