Al via dalla prima mattinata a Sinnai la raccolta di firme per la legge Pratobello '24 contro la speculazione energetica. La manifestazione è stata proposta dal Comitato di Coordinamento per la difesa del territorio di Sinnai, Settimo e Maracalagonis, "Sardinia No est colonia", rappresentato oggi da Daniele Lucio Orrù. Presenti i consiglieri comunali Sara Uda ("Progressisti"), Roberto Loi ("Uniti per Sinnai") e Massimo Leoni (P.D.). «Ringrazio i tre consiglieri comunali che hanno risposto al nostro invito - ha detto Orrù -. Questa è una battaglia da vincere tutti assieme a difesa della nostra Sardegna».

Come è noto al Comune di Sinnai è stato presentato un progetto per l'installazione di 14 pale eoliche che con altre pale eoliche tocca anche il confinante territorio comunale di Maracalagonis con altre tre torri nella zona di "Craboni". A Sinnai l'area interesata si sviluppa anche tra vigneti con uve doc e aree di grande interesse ambientali e archeologiche. Domani alle 16 si riunisce il Consiglio comunale aperto al pubblico e ai Movimenti che vogliono partecipare. All'ordine del giorno, il tema sulla “Transizione Energetica, a quale costo? No alla speculazione energetica ai danni della Sardegna e del territorio di Sinnai. Richiesta di interventi urgenti e straordinari dell’amministrazione comunale al fine di bloccare la speculazione delle nostre montagne”. Il Consiglio comunale di Maracalagonis, con voti unanimi, ha da tempo detto no al progetto, visto ugualmente come una preoccupante speculazione energetica.

