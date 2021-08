“Cari compaesani, come ben sapete la situazione sanitaria causata dal Sars-COV2 è abbastanza allarmante, il virus circola molto velocemente e l'unico mezzo che abbiamo a disposizione per arginarlo è la prevenzione. I sanitari ci hanno fornito gli esiti dei test molecolari effettuati venerdì ed è emerso che su 124 tamponi 46 sono risultati positivi. Dopo essermi consultata con la mia giunta ed i miei consiglieri si è deciso per il momento di scongiurare la zona rossa (con la conseguente chiusura totale) e quindi di emanare un'ordinanza”.

Con questo messaggio, postato su Facebook, Emanuela Guggeri, sindaco di Goni, ha annunciato un parziale lockdown nel paese del Sud Sardegna.

“Chiedo a tutti – aggiunge il sindaco nel suo messaggio – un pò di sacrificio per poter rientrare nel più breve tempo possibile alle nostre solite attività quotidiane”.

Nel provvedimento si dispone, fino a nuovo ordine (si attendono nuovi test e nuove indicazioni da Ats) la chiusura di bar e locali dalle 21 alle 5 del mattino, la somministrazione di cibi e bevande solo all’esterno e non al banco (previsto solo l’asporto per le attività senza spazi esterni), l’obbligo di indossare mascherine all’aperto, il divieto di organizzare feste o eventi di intrattenimento e quello di accedere a impianti sportivi e parchi per il gioco.

Chiusi al pubblico anche gli uffici comunali, con accesso solo tramite prenotazione.

E ancora: disposto l’obbligo di accedere agli esercizi commerciali “solo una persona per volta” e l’ingresso contingentato di massimo sei persone all’interno del cimitero comunale.

