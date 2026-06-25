Nuovo passo avanti sul fronte della sostenibilità ambientale a Pula. Sulla copertura dell’ufficio postale di via San Giovanni è stato completato un nuovo impianto fotovoltaico che consentirà di produrre energia da fonti rinnovabili e ridurre sensibilmente le emissioni in atmosfera.

L’intervento, realizzato da Poste Italiane nell’ambito di un più ampio programma nazionale dedicato alla transizione energetica, permetterà di generare ogni anno circa 42mila kWh di energia pulita grazie a una potenza installata di 27,5 kW.

Secondo le stime dell’azienda, il nuovo impianto consentirà inoltre di evitare l’emissione di circa 20 tonnellate di anidride carbonica all’anno, con un significativo risparmio nei consumi elettrici della struttura.

L’installazione di Pula rientra nel piano che Poste Italiane sta portando avanti in tutta Italia attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici negli uffici postali, nei centri di meccanizzazione e nelle sedi direzionali. Un progetto che punta a incrementare l’utilizzo di energia rinnovabile e a rendere sempre più sostenibile la gestione degli immobili aziendali.

L’intervento rappresenta un ulteriore investimento sul territorio e conferma l’attenzione dell’azienda verso le politiche di tutela ambientale e riduzione dell’impatto energetico.

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