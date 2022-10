Un progetto per dare voce al territorio sardo attraverso chi vive i sentieri per passione o professione. Verrà portato avanti con diversi dibattiti in programma a Sinnai nella biblioteca comunale a partire da fine ottobre, su iniziativa di Marco Mura e Amos Cardia: l'obiettivo è la divulgazione dell’amore verso la natura e le discipline outdoor attraverso incontri con sportivi e la presentazione di libri che affrontano il rapporto con la montagna da un punto di vista escursionistico, sportivo e di tutela ambientale.

I temi spazieranno dagli sport outdoor (trail running, mountainbike, trekking, arrampicata, speleologia), alla botanica, storia mineraria, oltre che alla sicurezza in montagna. Amos Cardia e Marco Mura, autori del progetto, vivono il territorio sardo dal punto di vista sportivo ed escursionistico.

Marco Mura, pedagogista di professione e runner per passione, cura il blog Runner Escursionista che ha come obiettivo quello di far conoscere la Sardegna attraverso la corsa sui sentieri. Ha sviluppato diversi progetti, tra cui il Serpi Trail Tour, un evento giunto alla terza edizione che attraverso delle tracce gps fa compiere il giro del monte Serpeddì a piedi, unendo turismo lento e pulizia del territorio.

Amos Cardia ha fondato e dirige la società di servizi Sardinia Biking con la quale organizza e guida escursioni e tour in tutta la Sardegna. Scrittore e curatore di pubblicazioni legate al mondo del ciclismo come esperienza di turismo lento, ha inoltre offerto consulenza a tanti organizzatori di manifestazioni in mountainbike per la realizzazione di itinerari.

